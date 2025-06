Città

SARONNO – “Una stagione si chiude”. E’ il titolo della nota condivisa nelle ultime dall’ex vicesindaca e assessore alla Cultura Laura Succi.

“Considero la politica un servizio, dove la conflittualità deve servire ad individuare le proposte migliori, non a sopraffare l’avversario. Mi piace quindi prendere commiato, dopo aver ricoperto il ruolo di assessore per quattro anni, dando il benvenuto a chi prenderà tra breve il mio posto.

E’ stata la mia prima esperienza amministrativa e sono felice di aver imparato molto sul funzionamento dell’Ente pubblico. La ritengo un’opportunità che dovrebbe entrare in qualche modo a far parte della formazione di ogni cittadino.

Lascio il settore con il rimpianto di tante proposte ricevute a cui non ho potuto dar corso, me ne scuso con i promotori, ma al contempo con la soddisfazione di lasciare il settore di cui mi sono occupata in condizioni ottimali per proseguire il lavoro.

Sono state create le condizioni per il buon funzionamento e lo sviluppo del Teatro, grazie alle manutenzioni eseguite, ad una direzione artistica di alto livello, ad una nuova convenzione che regola i rapporti tra Amministrazione e Fondazione.

L’ufficio Cultura è stato potenziato sia nel numero del personale che nelle competenze, soprattutto riguardo la promozione degli eventi e la comunicazione, altrettanto posso dire in merito alla Biblioteca.

Alcune opere già finanziate sono in corso di realizzazione, come quelle riguardanti Villa Gianetti, sia strutturali che di potenziamento della raccolta museale.

Molto rimane da fare, auguro quindi buon lavoro a chi si appresta ad occuparsi del settore d’ora in avanti, sviluppando il proprio programma.

Chiudo rivolgendo un caloroso ringraziamento ai cittadini che, con il loro voto, mi hanno permesso di vivere questa avventura ed agli uffici, dal dirigente a tutti gli addetti, per la collaborazione davvero preziosa e insostituibile che mi hanno offerto in questi anni, non solo per dovere, ma anche, credo di poter dire, per il piacere di rendere un servizio alla città”.

