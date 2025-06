Città

SARONNO – Marco Bersani, a lungo consigliere comunale ecologista in città, è tornato nella “sua” Saronno in veste di coordinatore nazionale di Attac Italia. L’associazione nasce nel 2000 in molti Paesi del mondo, per contrastare il libero mercato in economia e aiutare i cittadini a organizzare un pianeta più umano a partire dai propri territori.

Da subito Saronno forma il suo comitato locale, tuttora attivo e protagonista della vita cittadina con le battaglie per i beni comuni, su tutte quella per l’ospedale e la sanità pubblica, per cui Attac gestisce lo sportello “SOS Liste d’attesa” alla Camera del Lavoro.

Dopo l’introduzione del referente locale Roberto Guaglianone, Bersani è stato invitato a parlare del percorso che ha portato Attac e altre associazioni ad organizzare la grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 21 giugno contro guerra, riarmo, genocidio e repressione.

All’appuntamento hanno aderito in tre mesi 500 organizzazioni in tutta Italia, mentre sono quasi duemila quelle che in Europa hanno raccolto l’appello “Stop ReArm Europe”. Una delegazione di Saronno sarà presente a Roma, proprio mentre in piazza Libertà a Saronno “4 passi di pace” ha convocato una giornata di mobilitazione per la Palestina, che Attac Saronno ha salutato come “gemella” locale dell’evento romano.

La serata aveva il titolo “Ricominciamo”, a significare la ripartenza di un forte movimento globale contro la guerra, che Marco Bersani ha definito “nuova dimensione sistemica” del capitalismo moderno, che quindi sarà presente nella nostra vita di ogni giorno.

Ma “Ricominciamo” indica anche le nuove proposte della campagna “Riprendiamoci il Comune” lanciata a suo tempo da Attac Italia, tra cui spicca uno strumento amministrativo innovativo come il “bilancio di comunità. Si tratta di un bilancio comunale che – oltre al dato economico finanziario – abbia attenzione specifica al bilancio “ecologico” (impatto zero sull’ambiente delle scelte cittadine), “sociale” (accesso universale ai diritti sociali) e “di genere” (costruendo tempi e modi di vita della città partendo dalle esigenze delle donne e delle attività di cura).

Bersani si è rivolto ai consiglieri ed esponenti della nuova amministrazione presenti (la sindaca Ilaria Pagani ha mandato i suoi saluti all’assemblea) esortandoli ad essere “amministratrici trasformative e amministratori trasformativi”, applicando strumenti di partecipazione come quello presentato e non solo. Un invito che sembra essere stato raccolto.

Attac Saronno ha chiuso la serata, al termine di un ricco dibattito con la cittadinanza presente, con la comunicazione di un importante convegno cittadino sulla sanità che intende organizzare nei primi mesi del 2026 in collaborazione con cittadini, associazioni e istituzioni.

