Calcio

LAZZATE – Innesto in casa Ardor Lazzate in vista della nuova stagione. Il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di Elia Di Giuliomaria, centrocampista classe 2004, reduce da un’esperienza in Eccellenza con il Meda.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter, Renate e Como, Di Giuliomaria ha anche disputato una stagione in Serie D con la maglia della Casatese. Ora per lui l’occasione di rilanciarsi a Lazzate, in un campionato che si preannuncia competitivo. Nell’ultima stagione l’Ardor ha chiuso il girone A di Eccellenza appena fuori dalla zona playoff, arrivando stremata sul finale. L’innesto di Di Giuliomaria rappresenta un primo passo nella costruzione della nuova rosa, con l’obiettivo di alzare l’asticella.

Il club ha accolto il nuovo acquisto con un messaggio di benvenuto: “Elia è un nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate. Benvenuto!”

20062025