Calcio

SARONNO – Cambio di bomber al Fbc Saronno (Eccellenza): il direttore generale Marco Proserpio ed i suoi collaboratori sta allestendo la squadra per la prossima stagione, squadra che vorrebbe competitiva per la zona playoff, qualche arrivo anche importante c’è già stato ed ora ci si sta concentrando sul reparto offensivo.

Proprio in attacco c’è il primo addio ufficiale, quello di Giacomo Mammetti (foto) che pure nello scorso campionato aveva fatto decisamente bene: l’hanno ora voluto i milanesi del Sedriano, che stanno allestendo una rosa competitiva per evitare i patemi d’animo dell’ultima annata. Il nuovo centravanti saronnese potrebbe arrivare dal Pavia: sono in corso trattative con due big, si parla delle svizzero Dylan Dugourd ma anche al mature ed espertissimo Fabio Perna.

Intanto il Fbc Saronno ha riconfermato il portiere Todesco, e con lui Favilla, Vaglio, Ruschena ed Alletto.

19062025