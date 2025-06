Politica

SARONNO – Arriva una risposta concreta alle preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dai genitori delle scuole materne cittadine: l’Amministrazione comunale di Saronno e l’Istituzione Mons. Zerbi annunciano che l’ampliamento del servizio di ludo scuola estiva è ormai in fase di conclusione. Tutti i bambini per cui è stata presentata domanda potranno partecipare alle attività previste nel mese di luglio, come da calendario.

Nei giorni scorsi mamme e papà avevano sollevato dubbi e perplessità sulla mancanza di informazioni certe, dopo che oltre 400 tra mamme papà e nonni avevano firmato una richiesta per aumentare i posti disponibili oltre i 100 inizialmente previsti. Il consiglio di amministrazione dell’Istituzione Zerbi aveva deliberato l’ampliamento, con il parere favorevole del commissario straordinario Antonella Scolamiero. Tuttavia, restavano incognite legate all’affidamento del servizio a cooperative esterne, con i preventivi ancora in attesa di conferma.

Ora, il chiarimento ufficiale:

“L’Amministrazione comunale di Saronno e l’Istituzione Mons. Zerbi, dando seguito a quanto già precedentemente comunicato, sono liete di informare che è in via di conclusione l’affidamento del servizio per il potenziamento del servizio di ludo scuola estiva, al fine di accogliere tutte le numerose ulteriori domande pervenute.

Con il mese di luglio, il servizio verrà attivato come da calendario, a favore di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Tale attivazione avverrà senza maggiori oneri e/o trasferimenti a carico del Comune, essendo l’estensione del servizio finanziata con economie di bilancio dell’Istituzione.

Sarà cura dell’Istituzione comunicare alle famiglie gli ulteriori dettagli e le informazioni necessarie.”

La nota conferma dunque che non ci saranno costi aggiuntivi per il Comune e che a breve le famiglie riceveranno tutte le comunicazioni operative per l’organizzazione delle attività estive. Una risposta attesa da settimane che consente ora di guardare all’estate con maggiore serenità.

