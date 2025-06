Cogliate

COGLIATE – Due richieste di accesso agli atti rimaste senza risposta, un ricorso al Prefetto che non ha avuto seguito e, infine, la richiesta di intervento del Ministero dell’Interno. È la strada intrapresa dai consiglieri comunali del gruppo di minoranza Progetto in Comune, che hanno deciso di rivolgersi direttamente al Governo per tutelare quello che definiscono un diritto negato.

La vicenda prende le mosse da due domande di accesso agli atti presentate il 10 ottobre e il 25 novembre 2024. Oggetto delle richieste: la documentazione relativa al programma integrato di intervento su Palazzo Rovelli e la decisione del Comune di costituirsi in giudizio in merito a un ricorso al Tar per una questione edilizia. Secondo quanto riferito dalla lista civica, entrambe le istanze non hanno ricevuto alcuna risposta.

“Il 10 gennaio abbiamo scritto al Prefetto di Monza e della Brianza – ricordano i consiglieri – per chiedere un parere ufficiale sulla fondatezza della posizione assunta dall’Ente, ma a oggi non è pervenuto alcun riscontro”.

Da qui, la decisione di alzare il livello dell’interlocuzione. Nei giorni scorsi è stata infatti inviata una nuova lettera, questa volta al Ministro dell’Interno, al Capo di Gabinetto e ai Dipartimenti per gli Affari territoriali e l’Amministrazione generale.

“Questa vicenda – dichiara il capogruppo Vincenzo Di Paolo – configura una vera e propria compressione del diritto di iniziativa del consigliere comunale, diritto tutelato dalla legge e centrale nel funzionamento democratico delle istituzioni. Chiediamo al Ministero di intervenire, di darci una risposta e di riconoscere il nostro diritto di accesso agli atti nel rispetto della normativa e del pluralismo democratico”.

“Ora la palla passa a Roma, nella speranza – sottolineano i consiglieri – che “si faccia finalmente chiarezza e venga tutelato il ruolo istituzionale dell’opposizione consiliare”.

