Cronaca

GERENZANO – Sono in corso lavori urgenti di manutenzione a Gerenzano, in prossimità del centrale incrocio tra le vie Fagnani, Berra e Zaffaroni, dove da ieri sera è stata segnalata una perdita d’acqua.

I responsabili della Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione in zona, dove gli interventi proseguiranno fino alla completa risoluzione del problema. Sul posto le squadre operative sono al lavoro per il ripristino della rete idrica e la messa in sicurezza dell’area interessata; sono arrivati anche i carabinieri. L’area è stata transennata dagli addetti.

(foto: area transennata in centro a Gerenzano per una gross perdita d’acqua)

19062025