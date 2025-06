Cronaca

MOZZATE – Controlli a tappeto nei ristoranti da parte della polizia locale: lo scorso fine settimana gli agenti hanno riscontrato irregolarità in tre esercizi commerciali del paese, facendo scattare immediate sanzioni.

In particolare, in due locali è emersa la mancanza della certificazione Haccp per alcuni dipendenti, obbligatoria per chi lavora nel settore alimentare. In altri due ristoranti, invece, non era esposta la licenza al pubblico, come previsto dalla normativa. In un caso solo, entrambe le irregolarità sono state riscontrate nello stesso locale.

Le sanzioni comminate ammontano a 2.000 euro per l’assenza della certificazione e a 516 euro per la mancata esposizione della licenza. “Questi controlli sono fondamentali per garantire standard igienico-sanitari adeguati – ha spiegato il comandante Gabriele Airoldi – e proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio”.

(foto archivio)

19062025