SARONNO – Ha destato curiosità tra i saronnesi, nei giorni scorsi, la presenza di un’auto di Google Maps in giro per le strade della città. Dotata dell’inconfondibile telecamera a 360 gradi montata sul tetto, la vettura è stata avvistata mentre percorreva alcune vie del centro e delle zone periferiche, attirando l’attenzione di passanti e automobilisti.

Non è la prima volta che Google aggiorna le immagini della mappatura urbana anche in provincia di Varese: la piattaforma, infatti, è costantemente al lavoro per offrire agli utenti una rappresentazione il più possibile aggiornata e fedele del territorio attraverso il servizio Street view. Le riprese effettuate a Saronno serviranno dunque senz’altro a migliorare la qualità e la precisione delle immagini disponibili su Google Maps, uno strumento ormai diffusissimo e utilizzato quotidianamente per orientarsi, pianificare percorsi, scoprire luoghi e attività commerciali.

Non è escluso che nei prossimi giorni l’auto venga avvistata anche in altri comuni del Saronnese. Nel frattempo, in tanti si sono divertiti a immortalarla con foto e video poi condivisi sui social.

(foto: il veicolo posteggiato in via Don Luigi Monza a Saronno)

19062025