Cronaca

SARONNO – Una donna di 39 anni è stata investita ieri mattina in via Silvio Marzorati a Saronno. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina e un’ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato la ferita in codice verde all’ospedale di Castellanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sempre nella mattinata di ieri, intorno alle 13.20, un altro incidente si è verificato a Locate Varesino, in via Cesare Battisti: due auto si sono scontrate, coinvolgendo un ragazzo di 24 anni e una donna di 57. Sul posto i vigili urbani e due ambulanze. Una delle persone coinvolte è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Tradate, mentre l’altra non ha necessitato del trasporto.

Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, i soccorsi sono intervenuti anche a Limbiate, in viale dei Mille, per un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico. Ferito un ragazzo di 25 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Allertata la polizia locale di Limbiate.

19062025