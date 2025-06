Eventi

SARONNO – Un viaggio musicale tra le hit più amate di ieri e di oggi, reinterpretate con grinta ed eleganza tutta al femminile: è quello che promette “Top of the Pop: il medley tutto in rosa“, il concerto estivo del Coro da camera Hebel della città di Saronno, in programma per sabato 21 giugno alle 21.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice del cortile di Casa Morandi, in pieno centro cittadino, e rappresenta un appuntamento atteso non solo dagli appassionati di musica corale, ma anche da chi desidera godersi una serata estiva all’insegna della cultura e del divertimento.

Il Coro Hebel, formazione vocale tutta al femminile, proporrà un medley dei migliori brani pop contemporanei e non, rivisitati in chiave corale con arrangiamenti coinvolgenti e originali. Un repertorio variegato, pensato per emozionare, divertire e far cantare il pubblico, attraversando decenni di musica pop che hanno segnato generazioni.

In caso di maltempo, il concerto si sposterà all’auditorium Aldo Moro, per garantire comunque la piena riuscita dell’evento. L’ingresso è libero.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09