SARONNO – Incrementoo, prima società in Italia specializzata nel marketing per la ristorazione, è stata inserita tra le migliori aziende italiane dove i giovani scelgono di lavorare. A certificarlo è la prestigiosa classifica “Best Workplaces for Gen Z 2025” stilata da Great Place to Work® Italia, dove Incrementoo conquista il 6° posto a livello nazionale.

Un riconoscimento che premia un ambiente lavorativo costruito su fiducia, valorizzazione delle persone e orientamento alla crescita. Con un’età media aziendale di soli 27 anni, Incrementoo rappresenta un caso virtuoso nel panorama del marketing e della comunicazione, dimostrando che puntare su giovani talenti è non solo possibile, ma vincente.

«Questo premio è un orgoglio enorme per noi», commenta Stefano Visconti, CEO e co-fondatore di Incrementoo. «Fin dal primo giorno abbiamo creduto nelle potenzialità dei giovani, offrendo loro uno spazio dove crescere, esprimere idee innovative e partecipare attivamente alla costruzione della nostra visione. Il risultato di oggi è frutto del loro entusiasmo, della loro energia e della nostra volontà di metterli sempre al centro».

Incrementoo, nata nel 2020, oggi conta oltre 30 collaboratori e gestisce il marketing per più di 250 ristoranti in Italia e all’estero, con progetti attivi in Francia e Regno Unito. L’azienda è già stata certificata Great Place to Work® nel 2024 e premiata come una delle 100 Eccellenze Italiane a Palazzo Montecitorio, distinguendosi per innovazione, visione strategica e impatto sul tessuto imprenditoriale italiano.

L’inserimento tra i Best Workplaces for Gen Z è un’ulteriore conferma di un modello organizzativo che coniuga flessibilità, ascolto, formazione continua e concrete opportunità di crescita. Un modello che rende Incrementoo non solo un punto di riferimento per la ristorazione italiana, ma anche un esempio da seguire in termini di cultura aziendale.

