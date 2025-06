Città

SARONNO – Una raffica di screenshot con la stessa frase in calce: “Treni sempre rotti”. È questa l’iniziativa social del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, che oggi ha deciso di portare all’attenzione dei cittadini – e delle istituzioni – le continue criticità vissute da chi utilizza il trasporto ferroviario locale.

Per farlo, il comitato hanno scelto un linguaggio semplice e diretto, ripubblicando una serie di notifiche ufficiali provenienti direttamente dall’app di Trenord. Sono oltre dieci gli avvisi condivisi nel corso della giornata e riguardano soprattutto la linea S9 (Saronno – Seregno – Milano – Albairate) e quella verso Malpensa. Ritardi, cancellazioni, guasti tecnici, modifiche di percorso: un vero bollettino di disservizi, raccontato con la voce delle comunicazioni ufficiali.

Ogni immagine è accompagnata da hashtag espliciti come #saves9, per attirare l’attenzione sul degrado del servizio lungo una delle tratte più martoriate del nodo ferroviario saronnese. L’obiettivo è quello di dare visibilità a un problema che si ripresenta quotidianamente e che impatta sulla qualità della vita di chi si sposta per studio o lavoro.

Il messaggio, volutamente asciutto e ripetitivo, punta a far emergere l’assurdità di una situazione che, secondo il comitato, non può più essere considerata episodica. La speranza è che la condivisione massiccia di questi screenshot, che mostrano nero su bianco lo stato del servizio, possa contribuire a ottenere risposte più concrete e interventi strutturali da parte di Trenord e delle autorità competenti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09