Città

SARONNO – Un vestitino a terra, piccolo ma carico di significato, per ricordare i 20.000 bambini uccisi a Gaza dall’inizio della guerra. È questo il cuore dell’iniziativa in programma sabato 21 giugno in piazza Libertà, dalle 10 alle 18, promossa per sensibilizzare la cittadinanza e mantenere alta l’attenzione sul dramma che continua a consumarsi nella Striscia.

Chiunque vorrà partecipare potrà portare un vestitino da casa oppure ritirarne uno presso la postazione allestita dagli organizzatori. Il gesto semplice e potente di posarlo a terra sarà un modo per unirsi simbolicamente a una comunità internazionale che non vuole restare indifferente davanti al massacro dei più piccoli.

L’iniziativa nasce per stimolare riflessione e vicinanza, in una giornata che trasformerà la piazza centrale della città in uno spazio di memoria e consapevolezza. Ogni vestitino steso sul selciato racconterà una storia interrotta, una vita spezzata troppo presto, e inviterà a non dimenticare.

Per partecipare non è necessario iscriversi: basta presentarsi durante l’arco della giornata, con un vestitino o anche solo con la voglia di fermarsi qualche istante. Un gesto collettivo per ribadire il valore della vita e della pace.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09