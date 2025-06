Softball

BOLLATE – Stasera, ore 20, il secondo round del derby della Varesina della serie A1 di softball, di fronte la capolista Mkf Bollate e la Rheavendors Caronno Pertusella. Si tratta di gara 2, quando in pedana di lancio dovrebbero confrontarsi per l’Mkf la migliore italiana, ovvero l’ex saronnese Alice Nicolini, e dall’altra parte la giapponese Riko Murayama.

Ieri sera in gara 1, di fronte ad un buon pubblico, vittoria delle bollatesi per 5-2; successo costruito al secondo inning quando sono entrati tutti i punti del Mkf, poi il tentativo di rimonta della Rhea, in un match più equilibrato di quanto dica il risultato finale. Per Caronno ad alternarsi in pedana Chiara Rusconi e Silvia Durot.

(foto: la lanciatrice caronnese Chiara Rusconi della Rhea nella partita di ieri a Bollate)

