Eventi

LZZATE – MISINTO – Dopo il successo della prima edizione, sabato 21 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Parco delle Groane: la Groane Night Run, corsa serale non competitiva tra sport, natura e musica.

La partenza è fissata alle 20 dall’anfiteatro del Parco delle Groane, in via della Pusterla a Misinto, con due percorsi a passo libero da 5 o 10 chilometri, aperti a tutte le età e livelli di preparazione. L’iniziativa, pensata per unire benessere fisico e scoperta del territorio in un’atmosfera rilassata e coinvolgente, è promossa con il patrocinio dei comuni di Lazzate, Misinto e Cogliate, in collaborazione con numerose associazioni locali.

Le iscrizioni si apriranno direttamente in loco a partire dalle 19 : il costo è di 5 euro per gli adulti, mentre i bambini fino ai 10 anni partecipano gratuitamente. Lungo il percorso saranno presenti punti ristoro per rifocillarsi, e l’arrivo sarà animato da musica e intrattenimento, trasformando la serata in una vera festa all’aperto.

Data la natura serale dell’evento, gli organizzatori raccomandano di portare con sé una torcia frontale, per godersi al meglio l’atmosfera suggestiva dei sentieri al calare del sole, immersi nel verde del parco.