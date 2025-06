Politica

SARONNO – “Molto bene l’annuncio stamattina, da parte dell’Amministrazione, della soluzione trovata per i campus estivi gestiti dall’Istituzione Zerbi, un tema molto sentito dalle famiglie saronnesi e che, in assenza di sindaco e giunta, era giustamente diventato una criticità di cui tanto si è discusso durante la campagna elettorale”.

Inizia così la nota condivisa stamattina da Tu@Saronno.

“Un plauso alla sindaca Ilaria Pagani che si è fatta carico fin da subito della questione, come promesso, e senza inutili proclami ha lavorato immediatamente per una soluzione, già trovata nei giorni scorsi ma annunciata solo oggi una volta avute tutte le certezze formali del caso, perché quando si amministra è necessario parlare ai cittadini con contezza e franchezza, non con affermazioni propagandistiche che poi segnano un distacco con la città.

Il percorso che ha portato a questa criticità è senz’altro da attenzionare da parte della nuova Amministrazione, perché i campus estivi sono tra gli ambiti che impattano di più sulle famiglie, sia per la necessità di affidare loro i propri figli durante l’estate sia per i costi da sostenere. Famiglie con le quali è necessario un dialogo maggiore rispetto ai silenzi che hanno ricevuto in questi mesi senza Amministrazione in carica, come ci hanno riferito in diversi.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09