iltra2

VEDANO OLONA – Sabato 21 giugno a Vedano Olona è in programma una serata all’insegna del divertimento e del ballo. L’appuntamento è fissato alle 21 in piazzetta della Pace, nel cuore del paese, dove prenderà il via una serata danzante aperta a tutti.

Protagonista dell’evento sarà Angela, che guiderà il pubblico nei balli di gruppo, proponendo coreografie coinvolgenti e adatte a ogni età e livello di esperienza. Sarà un’occasione per stare insieme all’aria aperta, muoversi a ritmo di musica e condividere una serata estiva in compagnia.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Vedano Olona e si inserisce nel calendario di appuntamenti estivi dedicati all’intrattenimento della cittadinanza.

(foto archivio)

18062025