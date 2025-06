Politica

MILANO – Incalzato dal Pd, ieri mattina in commissione bilancio del Consiglio regionale della Lombardia, dove doveva spiegare le critiche verso la partecipata Aria Spa dopo la pubblicazione di un dossier critico che aveva indirizzato alla giunta regionale, l’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha ammesso le difficoltà nella realizzazione del Cup unico e di avere fallito nell’indicare le tempistiche di realizzazione, più volte smentite dai fatti.

“L’assessore ha candidamente ammesso di avere fallito nel darci i tempi corretti di realizzazione dell’agenda unica di prenotazione per la sanità, sia pubblica che privata convenzionata – commenta il consigliere regionale Samuele Astuti -. Non solo, ha anche detto che gli stessi tecnici di Aria spa, che erano a suo dire i responsabili del non funzionamento del sistema di prenotazione delle vaccinazioni ai tempi del Covid, sono rimasti dove erano. Aria è una società al 100% sotto il controllo di Regione Lombardia e l’assessore più importante della giunta ha dichiarato la sua incapacità a intervenire e ciò è molto preoccupante”.

“Il Cup, il centro unico di prenotazione pubblico-privato grazie a cui regolamentare, gestire le agende per abbattere le liste d’attesa nella sanità lombarda, non ci sarà entro la fine della legislatura, questo è ormai evidentissimo – aggiunge Astuti -. È chiarissimo ed è l’oggetto più trasparente del confronto che si è svolto grazie alla nostra azione, alla nostra iniziativa in commissione e in consiglio regionale, ed è proprio ciò che ci preoccupa di più, perché vuol dire continuare a sottoporre i lombardi al solito odioso ricatto: volete farvi curare? Pagate”.

