CARONNO PERTUSELLA – Il capitano della Caronnese (Eccellenza), Federico Corno, è stato riconfermatissimo. Con il forte attaccante rossoblù che non manca di sottolineare la sua carica positiva in vista della prossima annata.

Cosa ti ha spinto dire ancora sì alla Caronnese?

“È venuto un po’ semplice a dire la verità, come si dice? Fatto 30, facciamo 31. Per me con quello che arriva sono 18 anni alla Caronnese, il mio obiettivo è quello di festeggiare la “maturità” in rossoblù nel migliore dei modi”.

Da dove riparte la Caronnese in vista della prossima stagione?

“Riparte sicuramente da una buona ossatura di base, ma mi preme sottolineare che tutti coloro che faranno parte della squadra devono essere consapevoli che la società sta facendo grandi sforzi e che da questi derivano grandi aspettative nei confronti di chi, come noi, scende in campo. L’asticella si è alzata ulteriormente rispetto allo scorso anno: se nell’ultima stagione l’obiettivo era un piazzamento per i playoff, quest’anno dobbiamo puntare a vincere il nostro girone per salire di categoria”.

Ambizioni verso il nuovo anno: quali sono i tuoi obiettivi personali?

“Nessun obiettivo personale: sono disposto a tenere i miei sogni chiusi nel cassetto per fare in modo che possiamo raggiungere un grande risultato di squadra, ovvero vincere il nostro girone di Eccellenza e salire direttamente in D senza passare dai playoff”.

