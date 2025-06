Calcio

CARONNO PERTUSELLA – In vista della nuova stagione, prima di annunciare nuovi acquisti e nuovi innesti per la Caronnese di mister Michele Ferri, ecco la conferma da cui ripartire. Ed è proprio una base solida di partenza da cui si ricomincia perchè è quella di un ragazzo che in questi anni è stato il tassello principale del “progetto Caronnese” diventandone la vera e propria bandiera: Federico Corno sarà anche per il prossimo anno il capitano dei rossoblù.

“Federico è riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi e dei più piccoli per la sua educazione, il suo rispetto e per la sua bravura in campo. Una classe cristallina che ne ha fatto un delizioso trequartista, tutto mancino, capace di cambiare con una giocata, un colpo di classe, anche le partite più complicate. Anche adesso, arrivato nella fase della sua maturità, quando c’è si sente perchè il capitano è e sarà ancora il faro della Caronnese del futuro – rimarcano dalla Caronnese – Federico è un punto di riferimento per tutti: dai compagni allo staff tecnico, ma anche per chi la Caronnese la vive quotidianamente vestendone i colori, come i ragazzi del settore giovanile. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare da lui stesso cosa si aspetta dalla sua 18esima stagione che sta per vivere a Caronno Pertusella”.

La Caronnese nell’ultima stagione ha perso solo nella semifinale nazionale playoff, eliminata dal Sandonà.

