Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo tre stagioni intense, si separano le strade tra la Varesina e Marco Gasparri. Il capitano rossoblù, classe 1988, era approdato nel 2022 alla corte di mister Spilli, in coincidenza con il ritorno della squadra in Serie D. In tre anni ha collezionato 117 presenze condite da 33 reti e 21 assist, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Con un messaggio sentito pubblicato sui propri canali, la società ha voluto ringraziarlo pubblicamente per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia. “Hai indossato questa maglia con orgoglio, l’hai onorata da leader e da uomo vero”, si legge nel saluto ufficiale diffuso dalla Varesina. “Grazie di cuore per ogni battaglia, ogni corsa, ogni abbraccio. Non ti dimenticheremo”.

Per Gasparri, ora, si apre un nuovo capitolo. La Varesina gli augura buona fortuna “ovunque ti porterà il tuo percorso”.

