SARONNO – “Sorprende l’uscita raffazzonata e maldestra dell’Amministrazione Comunale che annuncia l’apparente soluzione, assolutamente d’urgenza, mediante affidamento a provider esterno per l’avvio dei campus estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia, che sono risultati in esubero rispetto alle capacità dell’Istituzione Zerbi; esubero noto da tempo a tutti, ma, a quanto pare, non alla Sindaca”.

Inizia così la nota firmata dal gruppo consigliare di Forza italia in merito al tema caldo in questi giorni dei posti ai centro estivi

“La Sindaca ha infatti annunciato, e questo è veramente grave, di voler utilizzare “economie di bilancio” dell’istituzione, dimostrando, quindi, che da mesi una soluzione tecnica era possibile. Ma, allora, perché hanno aspettato che tra le famiglie montasse l’ansia e la preoccupazione? Perché il direttore amministrativo, che tra l’altro è anche segretario comunale, ha informato la sindaca e il cda dell’istituzione solo ora? Nonostante che il Cda avesse più volte richiamato il Comune dal pericolo di arrivare a fine anno scolastico senza una adeguata programmazione dei campus estivi? Peraltro, un Cda – ricordiamo – composto in maggioranza (3 su 5) da esponenti di Tu@Saronno e Pd! Perché non è stato tempestivamente informato il commissario prefettizio?

In realtà, è chiaro come Pagani continui a prenderci in giro: questi fondi “avanzati” avrebbero dovuto essere destinati per dotare l’istituzione Zerbi della strumentazione, anche informatica, più volte richiesta dal cda e, invece, verranno spesi per sopperire a una manchevolezza dell’Amministrazione comunale, lasciando l’istituzione con le note difficoltà. Se l’Amministrazione comunale avesse programmato, come da buona pratica, per tempo i campus estivi, avremmo avuto già accolta da tempo la domanda di tutte le famiglie senza averle gettate nel panico, avremmo sicuramente risparmiato soldi pubblici e probabilmente perseguito criteri di miglioramento della qualità del servizio. In ogni caso, aspettiamo di valutare i costi reali.

Ci stupisce come il direttore amministrativo non abbia immediatamente resa nota la disponibilità di questi provvidenziali fondi al cda dell’istituzione ed alla commissaria prefettizia causando lui, responsabile come noto di reperire le risorse e presentare possibili soluzioni al cda, l’allarme sociale che ben conosciamo.

Da parte nostra porteremo in consiglio comunale una mozione con la quale impegniamo l’Amministrazione comunale ad intervenire in modo strutturale relativamente al problema dei campus estivi anche con uno sguardo più complessivo rivolto alle scuole statali qualora possano aver accesso a fondi pubblici per l’organizzazione dei campus con risparmio evidente per le casse comunali, cosa che ad oggi non è avvenuta”.

