CISLAGO – Domenica 22 giugno alle 10.30 la cerimonia di intitolazione del palazzetto dello sport, che verrà ufficialmente dedicato a Mario Ceriani. L‘iniziativa si svolte con la “regia” dell’Amministrazione comunale e del Cistellum basket.

Vuole essere, come ricordano dal Comune, “un’occasione per ribadire che lo sport può e deve essere una chiave importante per educare, soprattutto le giovani generazioni, al rispetto di sé e degli altri, a misurarsi con i propri limiti e capacità e al valore dell’inclusività, proprio come lo è stato per Mario Ceriani. La presenza del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, aggiungerà valore all’iniziativa, sia per la comunità di Cislago, che per quella sportiva di un più ampio territorio provinciale”.