SARONNO – Striscione “anti Como” vicino all’ex Isotta Fraschini, a poche decine di metri dal cancello principale di via Milano che si aprirà sabato sera per un concerto: all’organizzazione di “Block Party Vol. 3”, evento musicale allestito da Klin FM, ha infatti collaborato la proprietà ex Isotta ovvero “Saronno città dei beni comuni”, il collettivo “Ti voglio ballare” ed anche, novità, il Como 1907, la società calcistica di serie A. Circostanza evidentemente “sgradita” ai fedelissimi del Fbc Saronno: la rivalità fra le tifoserie di due club è ben nota.

“Como 1907 is not welcome” la scitta sullo striscione, in inglese, probabilmente perchè la proprietà della società lariana è straniera.

Nel comunicato di presentazione di “Block Party Vol. 3”, che avrà come ospite Astroloop, gli organizzatori avevano definito la partecipazione del Como 1907 come la testimonianza “della volontà societaria di relazionarsi con il territorio sostenendo iniziative dedicate ai giovani”.

(foto: lo striscione comparso nelle vicinanze dell’ex Isotta)

20062025

