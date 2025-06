Città

SARONNO/SARONNESE – Il fine settimana si anima di eventi di ogni tipo: dai reading teatrali in location storiche, agli workshop creativi, alle serate danzanti, ma anche iniziative dedicata alla pace e momenti di musica e sport all’aria aperta.

Venerdì 20 giugno

SARONNO – Alle 21, nella suggestiva cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, reading teatrale dedicato a Giuditta Pasta e organizzato nell’ambito della “Settimana degli archivi saronnesi”. Dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it .

LIMBIATE – Alle 21, in piazza Tobagi, Serata Latino in occasione di Summer Festival 2025. La piazza verrà trasformata in un vera e propria pista da ballo a cielo aperto, dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 21 giugno

SARONNO – Dalle 10 alle 18, nella centrale piazza Libertà , il coordinamento 4 Passi di Pace organizza un presidio di riflessione “Io, tu, noi …siamo umani?” con una installazione simbolica per ricordare le migliaia di bambini uccisi durante il conflitto israelo-palestinese.

SARONNO – Dalle 15.30 alle 17.30, al museo della ceramica di via Carcano 9, workshop dal titolo “Torniamo amici?”. Info e iscrizioni al numero 029602383.

ROVELLO PORRO – Alle 21, nel cortile del Centro Civico in piazza A. Porro 19, l’assessorato alla cultura del Comune propone lo spettacolo per famiglie “Fantafavole di una notte di mezza estate. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

SARONNO – Dalle 21, nel cortile di villa Gianetti di via Roma 20, “Top of the pop”: serata dedicata alla musica a cura del coro da camera Hebel Città di Saronno. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Domenica 22 giugno

SARONNO – Dalle 9, in piazza Matteotti, torna la “Stramatteotti”: camminata non competitiva di 4,2km pensato per coinvolgere famiglie e amici in una giornata di sport, benessere, socialità e divertimento (in foto una passata edizione). Info e iscrizioni all’e-mail [email protected].