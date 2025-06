Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 19 giugno, spiccano il riconoscimento per un’azienda saronnese tra le migliori in Italia secondo la Gen Z, l’iniziativa simbolica per le vittime del conflitto a Gaza e la curiosità generata dal passaggio dell’auto di Google Maps. Riflettori accesi anche sulla proposta di Attac per la nuova amministrazione e sulla conferma del centro estivo per le materne senza costi aggiuntivi.

Saronno si distingue nella classifica di Great Place to Work come uno dei migliori ambienti lavorativi per la Generazione Z, conquistando il sesto posto a livello nazionale grazie all’azienda Incrementoo.

Il centro estivo dedicato ai bambini delle scuole materne partirà regolarmente da luglio. Comune e Zerbi confermano il servizio per tutti.

La presenza di un’auto di Google Maps ha attirato la curiosità dei cittadini, che si sono chiesti se il veicolo fosse intento ad aggiornare le immagini della città per la famosa piattaforma di navigazione.

Una serie di piccoli vestiti stesi in piazza Libertà ha rappresentato un gesto simbolico per ricordare i bambini vittime della guerra a Gaza, promuovendo una riflessione silenziosa tra i passanti.

L’associazione Attac ha presentato alla nuova amministrazione comunale la proposta del bilancio di comunità, uno strumento pensato per una gestione partecipata e trasparente delle risorse pubbliche.

