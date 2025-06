E’ l’ultima operazione a lieto fine dei volontari di Enpa Saronno dopo notti di ricerche in condizioni estreme, tra traffico intenso e temperature torride. A dare l’allarme, le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno sentito i miagolii dei cuccioli, sparsi tra la rotonda del Decathlon, quella dell’autostrada e del Santuario.

“Negli ultimi giorni – weekend compreso – qualcuno ha abbandonato i piccoli in punti diversi della strada, costringendo i volontari a operare di notte, dalle 1 alle 4.30, per evitare i rischi del traffico. Una corsa contro il tempo e contro le temperature elevate registrate anche nelle ore notturne. I gattini erano senza acqua né cibo e avrebbero potuto facilmente finire travolti dalle auto.

“Come si fa ad abbandonare così degli esseri indifesi? E soprattutto a costringere in questo modo i volontari a rischiare: alcuni automobilisti, nonostante fosse chiaro cosa stessimo facendo, hanno superato la colonna di auto mettendoci in pericolo”, racconta Luisella, referente di Enpa Saronno.

Il salvataggio si è concluso positivamente: i quattro gattini sono stati recuperati, messi in sicurezza e affidati alle cure dei volontari. Determinanti sono state le segnalazioni di chi ha sentito i miagolii e ha avvisato tempestivamente.

Enpa lancia un appello: chiunque dovesse sentire altri versi simili tra la rotonda dell’autostrada e quella del Lidl contatti immediatamente l’associazione per permettere un intervento rapido.

