Comasco

ROVELLASCA – Un gesto semplice ma molto apprezzato quello compiuto dal gruppo Donne Insieme – Il Pozzo, che ha consegnato al sindaco Sergio Zauli una coperta fatta a mano nei colori nero e azzurro, un chiaro riferimento alla fede interista del primo cittadino; proprio mentre i nerazzurri iniziano il loro percorso nel nuovo e prestigioso Mondiale di calcio per club che si sta tenendo negli Stati Uniti d’America.

“Un regalo graditissimo”, ha commentato il sindaco, ringraziando pubblicamente le volontarie per la creatività e la generosità dimostrate.

L’iniziativa si inserisce nel solco del legame tra amministrazione e associazioni del territorio, che continua a rafforzarsi anche attraverso piccoli gesti di comunità come questo.

20062025