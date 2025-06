Cronaca

CISLAGO / TRADATE – Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti avvenuti nella prima mattinata di ieri a Cislago e Tradate.

A Cislago, l’intervento è scattato alle 7.25 in via Don Luigi Monza per un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico. Ferito un uomo di 31 anni, soccorso da un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi.

Pochi minuti dopo, alle 7.35, un altro intervento è stato segnalato a Tradate, in via Silvio Pellico, dove un ciclista di 37 anni è stato investito. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tradate. Presenti sul luogo dell’accaduto la polizia locale e i sanitari del 118.

In entrambi i casi le condizioni dei feriti non destano particolare preoccupazione.

20062025