Città

SARONNO – Grande successo per il primo weekend di apertura della piscina estiva di Saronno, che ha visto un’affluenza straordinaria di pubblico, complice il caldo intenso e la voglia di estate che da giorni si respira in città.

Adulti e bimbi, famiglie e gruppi di amici hanno scelto l’impianto di via Miola per trascorrere le prime giornate di sole tra relax e divertimento, premiando l’impegno di Saronno Servizi nel rendere l’esperienza sempre più accogliente e completa.

Soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione dei saronnesi che conferma come la piscina estiva sia un punto di riferimento per tutta la comunità del comprensorio soprattutto nelle giornate più calde. Tra le novità più apprezzate di questa stagione: la rinnovata area verde, gli spazi relax ampliati e l’area vip con ombrelloni e sdraio riservati.

Confermatissima anche l’area giochi Spray park per i più piccoli, con scivoli, spruzzi d’acqua e giochi interattivi pensati per regalare ore di allegria in totale sicurezza. Grande curiosità anche per la nuova proposta eventi: è possibile organizzare feste di compleanno, lauree, addii al nubilato o celibato con menù pizza o hamburger in collaborazione con il Club House di Saronno, e la possibilità di riservare aree esclusive.

Non mancano naturalmente le attività sportive: sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi. I corsi per bambini si terranno fino al 31 luglio, ogni lunedì pomeriggio, con possibilità di frequenza bisettimanale. Lunedì 30 giugno partiranno anche i corsi per adulti, mentre ogni lunedì si terranno i corsi di acquaticità neonatale.

La piscina resterà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Un’estate all’insegna del benessere e dello svago, in uno spazio rinnovato, sicuro e accogliente. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito https://www.piscinadisaronno.it/it-it/home

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09