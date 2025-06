Città

SARONNO – Rete Rosa festeggia tredici anni: l’associazione saronnese contro la violenza sulle donne ha festeggiato, lo scorso 14 giugno, in mezzo alla cittadinanza con un banchetto in piazza Libertà. Grandi protagoniste dell’appuntamento annuale le ciliege, in perfetta linea con il motto “una tira l’altra, una salva l’altra”, simbolo di dolcezza, solidarietà e legami che nutrono tredici anni di ascolto e lotta contro la violenza.

Le volontarie dell’associazione hanno venduto così cesti di ciliegie, utili a finanziare la loro missione. “Grazie di cuore a chi è passato, ha scelto di sostenerci, ha sorriso con noi, ha creduto nel nostro lavoro. Ogni gesto conta. Ogni presenza ha valore”, così ringraziano le organizzatrici sui loro social.

Per l’occasione, Rete Rosa ha realizzato un video, condiviso su tutte le pagine social dell’organizzazione, che racconta la giornata trascorsa con la cittadinanza.

