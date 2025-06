Città

SARONNO – È firmata dal consigliere anziano Agostino De Marco e dalla sindaca Ilaria Pagani la convocazione del primo consiglio comunale della nuova consigliatura. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 giugno alle 21 nella Sala Vanelli in piazzale Santuario.

Si tratta della seduta d’insediamento ufficiale del nuovo consiglio, nato a seguito del turno di ballottaggio che ha visto la vittoria della candidata del centrosinistra Ilaria Pagani, prima sindaca donna della storia saronnese. La serata si aprirà con l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, seguito dal giuramento della prima cittadina. A seguire, la sindaca comunicherà la composizione della giunta. Il consiglio procederà poi con l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale, la nomina della commissione elettorale e della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Infine, saranno designati i rappresentanti del consiglio comunale negli enti, aziende e istituzioni.

Con la vittoria di Ilaria Pagani, la maggioranza in consiglio sarà composta dalle tre liste che l’hanno sostenuta: Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere. L’opposizione sarà invece formata da esponenti del centrodestra e delle liste civiche escluse dal ballottaggio.

La composizione completa del nuovo consiglio comunale è la seguente:

Partito Democratico (10 consiglieri): Lucy Sasso, Francesco Licata, Riccardo Giannoni, Simone Galli, Mauro Lattuada, Mauro Rotondi, Daniela Di Dio, Chiara Angaroni, Silvio Cantoni, Roberto Spreafico.

Tu@Saronno (3 consiglieri): Francesca Rufini, Massimiliano D’Urso, Maria Cornelia Proserpio.

Insieme per Crescere (2 consiglieri): Silvio Barosso, Matteo Sabatti.

Forza Italia (3 consiglieri): Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi.

Fratelli d’Italia (2 consiglieri): Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani.

Lega (1 consigliere): Raffaele Fagioli.

Obiettivo Saronno (2 consiglieri): Novella Ciceroni, Luca Amadio.

Saronno Civica (1 consigliere): Augusto Airoldi.

La seduta sarà aperta al pubblico e potrà essere seguita anche in streaming.

