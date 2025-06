Città

SARONNO – È online nella home page del sito ufficiale del Comune di Saronno e pubblicato in apertura sull’ultimo numero del Saronno Sette il primo messaggio alla città della nuova sindaca Ilaria Pagani. Un testo istituzionale e personale, con cui la prima cittadina ha voluto ringraziare le elettrici e gli elettori, rivolgendo un pensiero a chi ha contribuito alla buona riuscita delle elezioni e tracciando la direzione per i prossimi anni di governo.

Ecco il testo integrale:

Care saronnesi, cari saronnesi,

è un onore per me scrivere oggi queste parole, le prime da Sindaca della nostra città. Un incarico che ho ricevuto grazie alla vostra fiducia e che assumo con senso di responsabilità, con gratitudine e con il desiderio di mettermi a servizio di tutte e tutti.

L’8 e 9 giugno Saronno ha votato. Lo ha fatto con attenzione, con partecipazione, in un clima ordinato e sereno. In tanti, più di sedicimila, avete scelto di esserci, anche in un secondo turno che spesso vede una partecipazione più bassa. Mi avete affidato il compito di guidare Saronno per i prossimi cinque anni, e questo per me è un impegno profondo. Rienzo Azzi ha condiviso con me questo percorso elettorale: a lui va il mio rispetto per il confronto leale e il lavoro svolto.

In quei giorni si è votato anche per il Referendum. Oltre tredicimila persone hanno voluto dire la loro. Un numero che colpisce, soprattutto se pensiamo che la partecipazione nella nostra città è stata ben più alta rispetto alla media nazionale. È un segnale importante: Saronno partecipa, si informa, si prende sul serio.

Dietro ogni elezione c’è molto più di un risultato. Ci sono le persone che aprono i seggi all’alba, che controllano, che contano, che supportano. Ci sono i dipendenti comunali che preparano materiali, coordinano i lavori, rispondono alle domande. Ci sono le forze dell’ordine, i tecnici, i volontari. A loro va un ringraziamento sentito, per un impegno attento e silenzioso che garantisce a ognuno di noi il diritto di voto.

Diventare la prima donna Sindaca di Saronno è un segnale che sento con responsabilità e consapevolezza. Non riguarda solo il mio percorso, ma rappresenta un momento importante per la nostra comunità. È il segno di una città che cambia, che si affida, che guarda avanti con maturità.

Ma il significato più autentico di questo incarico si misura nel quotidiano: nel costruire con impegno, nell’ascoltare con attenzione, nel garantire presenza e serietà, nel correggere quando serve e nel proporre soluzioni utili e concrete.

Nei prossimi giorni si insedierà il nuovo Consiglio comunale. Inizieremo insieme questo percorso, con la consapevolezza che ogni scelta dovrà essere chiara, condivisa, orientata al bene di tutte e tutti.

Vogliamo lavorare sodo, lavorare insieme, lavorare con rispetto. Saronno è la città dove viviamo e ci incontriamo ogni giorno. È fatta di un concerto di voci, di quartieri, di storie. Il nostro compito è prendercene cura. E farlo in modo serio, concreto e vicino.

Grazie a tutte le persone che hanno partecipato. A chi ha votato, a chi ha atteso, a chi ha seguito.

Inizia un nuovo cammino. Lo faremo insieme.

