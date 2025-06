Cronaca

SARONNO – C’è anche una bambina di 9 anni tra i feriti dell’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi venerdì 20 giugno in via Pola, dove due auto si sono scontrate provocando l’intervento di diversi mezzi di soccorso.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 12.35 e ha coinvolto tre persone: una donna di 41 anni, un uomo di 49 e la piccola di 9 anni. Tutti i feriti sono stati classificati in codice giallo e sono stati soccorsi in tempi rapidi grazie all’arrivo coordinato di due ambulanza e due auto mediche.

Due delle persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Legnano, dove sono arrivate rispettivamente alle intorno alle 14,30. La terza persona è stata invece portata all’ospedale di Saronno. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Saronno per effettuare i rilievi dell’incidente e gestire la viabilità lungo via Pola, rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

