Cronaca

SARONNO – Traffico rallentato oggi, venerdì 20 giugno, in viale Lombardia a causa di un incidente che ha coinvolto un motociclista. L’uomo, 71 anni, avrebbe perso da solo il controllo del mezzo finendo a terra. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma non risultano altri veicoli coinvolti.

L’allarme è scattato alle 15.56 e sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati da Areu: un’ambulanza base della Croce rossa di Saronno e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello partito da Milano. Presente anche una pattuglia della polizia locale di Saronno, che ha gestito i rilievi e la viabilità nella zona.

Il motociclista è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma saranno gli accertamenti in pronto soccorso a chiarire l’entità dei traumi riportati.

La caduta ha causato temporanei disagi alla circolazione su viale Lombardia, dove si sono formate code e rallentamenti fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09