Saronnese

ORIGGIO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate origgese: sabato 21 giugno, la Cascina Muschiona ospiterà la sesta edizione di Muschionight, una serata di festa a ingresso libero che mescola buona cucina, spettacolo e intrattenimento per tutta la famiglia.

A partire dalle 19, l’area della cascina si animerà con stand gastronomici, concerti live e attività per bambini. Protagonisti della serata panini speciali e birre artigianali, anche con specialità di cacciagione, offerti dall’associazione Cacciatori Cascina Muschiona.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, con gonfiabili, mini quad e bancarelle a cura dell’associazione Ecolandia Aps, che garantirà uno spazio divertente e sicuro per le famiglie.

L’intrattenimento musicale sarà variegato e pensato per tutti i gusti: dj Vale, dj Franco e dj Andrea animeranno la pista con selezioni dance, mentre i Bright Climax Jazz Trio offriranno momenti di musica dal vivo più rilassata e raffinata, con Giuseppe Pozzo, Bruno Lazzari e Mario Preda. Spazio anche al ballo country, a cura di Catalan Western e Astro Dance.

Presente anche una selezione di proposte street food, con cocktail e prosecco.

L’evento è corganizzato dalla Pro Loco Origgio e dal Comune di Origgio, che ne ha concesso il patrocinio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09