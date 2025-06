Softball

BOLLATE – La bella prova della lanciatrice della Rheavendors, Riko Murayama, ieri sera non è bastata alla squadra di Caronno Pertusella a spuntarla contro la capolista della serie A1 di softball, l’Mkf Bollate. Incontro tiratissimo, questa gara 2 (la prima partita era stata vinta dalle bollatesi, la sera precedente) sul diamante di Ospiate: il match è stato deciso davvero all’ultimo lancio, alla settima ripresa, fissando il risultato sul 3-2 per le locali, quando già il pubblico era pronto ad assistere all’eventuale tie-break.

Per entrambe le squadre, una bella partita giocata a viso aperto e con obiettivi diversi. Bollate consolida la propria prima posizione in graduatoria, è ormai praticamente irraggiungibile, mentre per la Rhea – ormai fuori dai playoff e tranquilla a centro classifica – si trattava di onorare un impegno sempre molto sentito, quello che viene definito come il derby della Varesina.

(foto: la lanciatrice giapponese della Rhea, Riko Murayama, in azione ieri sera contro l’Mkf Bollate)

