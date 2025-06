Città

SARONNO – Domenica 22 giugno il quartiere Matteotti si trasformerà in un vivace palcoscenico di sport, comunità e inclusione con il ritorno della Stramatteotti, la storica camminata-corsa non competitiva che da oltre vent’anni anima le strade della città.

Organizzata dall’associazione Il Gabbiano ODV, la manifestazione rappresenta molto più di un semplice evento sportivo: è un momento di aggregazione, un simbolo di identità rionale e un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, passo dopo passo.

Il percorso, lungo circa 4,5 km, partirà alle 10 dalla rinnovata piazzetta Matteotti, accanto a via Amendola. Le iscrizioni saranno aperte già dalle 9, con un contributo simbolico di 5 euro (oppure 3 euro in caso di preiscrizione tramite QR code).

Come da tradizione, la Stramatteotti sarà anche pet friendly: i partecipanti potranno condividere l’esperienza con i propri amici a quattro zampe, purché al guinzaglio o nel trasportino. Non mancheranno le premiazioni per il concorrente più giovane, quello più anziano e il gruppo più numeroso.

“La Stramatteotti è il nostro orgoglio – scrive lo staff de Il Gabbiano –. In questi anni è diventata il simbolo della vitalità del nostro rione. Siamo certi che anche quest’anno saprà regalarci emozioni e sorrisi, come sempre.”

Dopo il successo delle recenti edizioni della StraSaronno e della StraMilano, anche la Stramatteotti si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport accessibile, la convivialità e il senso di appartenenza a una comunità viva e solidale.

