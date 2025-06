iltra2

TRADATE – Un percorso di quattro serate di “Non- astrologia”, attorno al fuoco, sotto il cielo del centro didattico scientifico Ecoplanetario, immersi nel cuore del parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Il primo appuntamento, dedicato a tutte le età, tra miti antichi, stelle e simboli, si terrà venerdì 20 giugno dalle 20 sotto le stelle, tra i bagliori del fuoco e i sussurri del bosco.

La prima serata dedicata ai “Gemelli” prevede un momento introduttivo sul concetto di “non-astrologia”, cui seguirà la narrazione di alcuni miti legati ai Gemelli nelle varie culture indoeuropee. Durante l’evento verranno anche esplorati alcuni simboli e la maniera in cui possano ispirare attivamente la nostra vita quotidiana.

Ad accompagnarci saranno Matteo Colaone, responsabile del Wwf Insubria, Chiara Toniolo, docente e scrittrice appassionata del mondo ellenico e i Kaitorikes, associazione attiva nelle varie forme della rievocazione storica del mondo gallico dell’aria insubre.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione attraverso il link.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09