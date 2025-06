Saronnese

UBOLDO – È un palio incredibile quello che sta vivendo Uboldo in questi giorni. Fino a metà manifestazione le contrade sono tutte vicinissime con il Taron che conduce su Bell, Lazzarett e San Cosma, ma saranno i prossimi giorni ad essere determinanti con tutte le finali dei giochi sportivi e quasi venti discipline diverse di giochi folcloristici che si alterneranno sul mitico “campo rosso” dell’oratorio San Pio.

Si preannunciano però giorni interessanti anche sul fronte spettacoli: venerdì sera ci sarà la tribute band degli 883 “Jolly Blue”, sabato sera Ale Led One Man Band e domenica sera dj Daniel, mentre sabato pomeriggio spettacolo alle 16 per tutti i bambini con Andrea Anzani. A chiudere il tutto saranno i fuochi d’artificio domenica alle 23.

Il Comitato palio è davvero soddisfatto di questo Palio: “Sono stati giorni bellissimi e ci prepariamo a un weekend davvero intenso e unico. Stiamo celebrando al meglio i cinquant’anni di questa manifestazione con numeri da capogiro: ogni sera arrivano migliaia di persone al nostro Palio. Siamo orgogliosi per quanto fatto e grati verso tutti i volontari, quasi 150, che ruotano attorno a questo evento: sono loro la vera anima del Palio insieme alle Contrade”.

Uboldo festeggia 50 anni del Palio delle Contrade: le foto dei festeggiamenti

