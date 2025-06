iltra2

VENEGONO INFERIORE – È stato completato e aperto al pubblico il nuovo campo di calisthenics realizzato all’interno del parco di via Menotti, uno spazio pensato per l’attività fisica all’aperto, dedicato soprattutto ai più giovani. Il progetto è il risultato concreto del “Bilancio partecipato under 30”, iniziativa avviata dall’Amministrazione comunale all’inizio dell’anno con uno stanziamento di 30mila euro. L’obiettivo era coinvolgere direttamente i ragazzi nella vita del paese, permettendo loro di proporre e scegliere interventi di utilità pubblica.

Oltre cento giovani under 30 hanno preso parte al percorso partecipativo, che ha portato a individuare come proposta più votata proprio la realizzazione del campo di calisthenics, disciplina sportiva sempre più diffusa, che consente allenamenti completi a corpo libero in spazi accessibili a tutti.

Il Comune ha espresso soddisfazione per l’esito del progetto, sottolineando l’importanza del coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella progettazione della città.

(foto: una immagine del parco pubblico di Venegono Inferiore, migliorato col nuovo campo per l’attività fisica)

