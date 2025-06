Calcio

SARONNO – Filippo Raccuglia è il nuovo responsabile del settore pre-agonistico del Fbc Saronno, società calcistica la cui formazione maggiore milita in Eccellenza.

“Con esperienza, passione e visione educativa, Filippo Raccuglia entra ufficialmente nello staff come responsabile del settore pre-agonistico.

Benvenuto a casa!” il comunicato ufficiale del club saronnese. Il sodalizio in questo periodo è impegnato nel programmare la prossima annata agonistica, che si preannuncia particolarmente intensa; fra gli obiettivi quello di ampliare ulteriormente il vivaio, con una presenza in tutte le fasce di età, per essere sempre di più u riferimento per bimbi e ragazzi della città e della zona che vogliano impegnarsi in questo sport.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Filippo Raccuglia si è unito allo staff del Fbc Saronno)

21062025