Cronaca

SARONNO – Oggi pomeriggio nel cielo una alta colonna di fumo, ben visibile da Cogliate, Misinto, Lazzate e da altri centri limitrofi, ed anche nelle zone della periferia est di Saronno: a bruciare, dalle 15, un deposito di rifiuti situato in un capannone in via Santa Maria a Cermenate nel vicino comasco.

Sul posto sono accorse almeno sei squadre dei vigili del fuoco, dei comandi locali come da Monza e Como. L’incendio ha dunque causato una altissima colonna di fumo, osservabile da tutta la zona; sono accorsi anche i tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, ed a scopo cautelare anche mezzi di soccorso, dei quali comunque non c’è stato bisogno; non risultano ferito o intossicati per il fumo.

Ancora tutte da chiarire le cause dell’accaduto e da quantificare l’entità dei danni.

(foto: la colonna di fumo, ben visibile in tutta la zona)

21062025