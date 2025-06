Politica

MILANO – Sei milioni di euro, quattro per il 2026 e due per il 2027, per la formazione di operatori Asa e Oss. A tanto ammonta il finanziamento previsto nell’avviso approvato dalla giunta durante la seduta di lunedì scorso, che ha dato seguito a un ordine del giorno presentato dal gruppo regionale del Pd, approvato lo scorso dicembre, durante la discussione del bilancio di previsione di Regione Lombardia.

“Dopo due anni di confronti e interlocuzioni in Consiglio e con gli assessorati di riferimento, abbiamo raggiunto un risultato davvero importante – commenta il consigliere dem Samuele Astuti – che risponde in maniera concreta al grande bisogno delle strutture sanitarie e sociosanitarie di reperire questi profili professionali, a fronte di una forte carenza che le sta mettendo in serie difficoltà”.

“Un risultato – sottolinea Astuti – che è anche frutto dell’ascolto costante delle RSA del nostro territorio, un impegno che porto avanti da tempo e che continuerò a sostenere con determinazione. È positivo che la Direzione Welfare abbia rilevato il fabbisogno espresso dalle strutture lombarde e che la Direzione Istruzione stia ora procedendo con l’avviso per l’attivazione dei corsi di formazione destinati ai disoccupati”.

“Sono soddisfatto – conclude il consigliere dem – All’approvazione del nostro ordine del giorno è seguito un impegno concreto della Regione su questo fronte e ci auguriamo che l’avviso della giunta soddisfi al meglio i bisogni delle strutture, degli enti di formazione e soprattutto dei futuri lavoratori”.

