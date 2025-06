Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo l’ufficialità del rinnovo del contratto del capitano rossoblu Federico Corno, la Caronnese conferma per un’altra stagione anche il bomber Niccolò Colombo fondamentale in campionato per la squadra di Caronno Pertusella visti i 13 goal messi a segno durante la scorsa stagione.

Le sue parole: “Non ho avuto nessun dubbio a rinnovare sin dall’inizio. Ho trovato una società e un ambiente perfetti, erano quello che cercavo: una vera famiglia ma molto professionale, non ci hanno fatto mai mancare nulla. Sono contento di restare a Caronno. Ripartiamo da dove purtroppo abbiamo finito: ci credevamo, non è andata bene ma ripartiremo alla grande per riprenderci quello che abbiamo lasciato sul terreno nell’ultima stagione”.