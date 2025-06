Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali hanno visto coinvolti altrettanti ciclisti nella giornata di ieri a Caronno Pertusella, entrambi soccorsi dal personale sanitario del 118.

Il primo episodio si è verificato in mattinata, intorno alle 10.20, lungo corso Italia, dove una donna di 50 anni è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni sono apparse fortunatamente non gravi: è stata soccorsa sul posto in codice verde e trasportata all’ospedale di Saronno. L’intervento è stato gestito dalla centrale Areu, con l’invio di due ambulanze.

Il secondo incidente è avvenuto nel pomeriggio, alle 17.30, sulla statale 233, dove un uomo di 58 anni è caduto dalla bici mentre percorreva la carreggiata. Le sue condizioni del paziente, che ha riportato alcune contisioni, hanno richiesto il trasferimento all’ospedale Galeazzi di Milano. Sul posto, oltre all’ambulanza, è intervenuta anche la polizia locale di Caronno Pertusella per i rilievi del caso.

In entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica.

21062025