CASTIGLIONE OLONA / CUVIGLIO – Una domenica all’insegna dei motori, della natura e dell’inclusione: oggi, domenica 22 giugno, è in programma l’evento “Dislocanda in Miata – Tra curve, cascate e castelli”, organizzato dal gruppo Mazda MX-5 Insubria & Laghi in collaborazione con il ristorante sociale La Dislocanda, il Comune e la Pro Loco di Castiglione Olona. Il programma ha preso il via alle 10.30 con colazione e caffè di benvenuto alla Baita del Miatista a Cuviglio (Varese), punto di partenza del tour.

Alle 11.15 è partita la prima tappa del giro, che ha portato i partecipanti lungo curve e tornanti immersi nel verde dei boschi della Valcuvia e del Brinzio. A mezzogiorno è previsto un momento di relax con bagno e pranzo al sacco presso la suggestiva Cascata Fermona di Ferrera.

Alle 13 ripartirà la seconda tappa del giro tra i paesaggi della Valcuvia, mentre alle 14 è fissata la partenza verso Castiglione Olona, con visita guidata al Castello e alla Collegiata, per scoprire le bellezze storiche e artistiche del borgo.

Nel pomeriggio, alle 16, in piazza Garibaldi a Castiglione Olona, i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi: con i “Giri in Miata”, i conducenti delle spider porteranno a bordo i giovani della Dislocanda e tutti quelli che vorranno salire, per far vivere a ciascuno l’emozione del tour.

Gran finale alle 18.30 con aperitivo e cena al ristorante sociale La Dislocanda di Castiglione Olona, dove si chiuderà la giornata con un momento conviviale aperto a tutti gli equipaggi. Il ristorante impiega ragazzi con fragilità in un percorso di crescita personale e lavorativa.

L’evento unisce la passione per le auto sportive con la valorizzazione del territorio e la solidarietà, offrendo un’occasione unica di condivisione e apertura.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3403091825.

