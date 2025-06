Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si prepara a tornare a Ceriano Laghetto la seconda edizione della festa della Campana, un evento organizzato dalla parrocchia di San Vittore in collaborazione con gli Amici di san Michele e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La manifestazione si terrà al centro civico Dal Pozzo di via Carso 35, offrendo due giorni ricchi di appuntamenti per tutta la famiglia.

Il programma prenderà il via sabato 21 giugno alle 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico. A seguire, alle 20.30, il festival della Musica per bambini e ragazzi, organizzato dalla “consulta Dal Pozzo” e dall’associazione “Ceriano in festa”, promette una serata all’insegna della musica e del divertimento. Per informazioni e iscrizioni al festival, è possibile contattare Alice al 3421119467 o Antonella al 3332275118.

La festa proseguirà domenica 22 giugno con la santa messa alle 9.45. Dalle 11, il centro civico si animerà con diverse attività: i più giovani potranno cimentarsi in prove gratuite di baseball con l’Asd Braves, mentre gli amanti del ballo potranno scatenarsi al Country day con le scuole di ballo “Western Catalan” e “La Gang degli Orsi”.

Alle 12.30 è previsto l’appuntamento con “pranziamo insieme”, un momento conviviale per il quale è richiesta la prenotazione obbligatoria contattando Sara al numero 34734460315. Il costo del pranzo è di 20 euro per gli adulti (menu comprensivo di risotto, crespelle, roast beef, polpettone, frutta, dolce e bevanda) e 10 euro per i bambini (menu con risotto, cotoletta con patate, frutta, bevanda).