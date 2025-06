SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 20 giugno, spiccano la convocazione del nuovo consiglio comunale, due incidenti stradali che hanno causato rallentamenti e feriti, e un gesto polemico contro Como comparso su uno stabile dismesso.

Convocato il primo consiglio comunale dell’amministrazione guidata da Ilaria Pagani, con la convalida degli eletti e il giuramento ufficiale della nuova sindaca.

In via Pola un incidente ha coinvolto tre persone, tra cui una bambina di 9 anni. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Su un edificio abbandonato di via Varese è apparso uno striscione con la scritta “Como is not welcome”, indirizzato alla tifoseria lariana.

Il sindaco di Rovellasca ha ricevuto in dono una maglia ufficiale del Real Madrid in occasione della partecipazione al Mondiale per club.

Un motociclista di 71 anni è caduto in viale Lombardia a Saronno, causando forti rallentamenti al traffico. L’uomo è stato soccorso in codice giallo.